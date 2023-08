Truffa in vacanza: pagano la casa a Jesolo ma è già occupata. Soldi evaporati

Con tutta la gioia di chi sta per cominciare una vacanza una famiglia di Como, una coppia con un neonato, è partita per Jesolo dove avevano prenotato un appartamento online, con tanto di caparra versata pari a 600 euro (su mille dovuti). Una volta arrivati sul posto l'amara sorpresa: la casa era occupata da altri turisti che avevano regolarmente pagato tramite un'agenzia viaggi. A questo punto è stato purtroppo chiaro che a essere truffata era stata la famiglia di Como che aveva prenotato tramite un sito e-commerce, gestito da una signora di cui evidentemente si erano fidati tanto da versarle la caparra.

La vicenda è stata raccontata da Fabrizio Cibin su Il Gazzettino. Nello stesso giorno sono state ben due le famiglie a recarsi in quell'appartamento in zona piazza Nember a Jesolo: poco dopo la coppia di Como con il loro piccolino, a bussare sempre alla stessa porta una famiglia di Treviso. Identico copione: caparra versata di 600 euro e anche per loro non c'è stato altro da fare che constatare di aver perso quei soldi e cercare un'altra sistemazione, cosa non facile dato il periodo di alta stagione.