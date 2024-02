Truffa del falso incidente, arrestato a Napoli il finto avvocato che agiva a Como

I fatti risalgono allo scorso mese quando un comasco di più di 80 anni è stato truffato al telefono da un finto avvocato che gli aveva riferito che il figlio era stato coinvolto in un incidente. Per pagare le spese ed evitare altri guai il truffatore chiedeva dei soldi. L’anziano comasco, caduto nella trappola, ha consegnato all’uomo che si era presentato sotto casa sua soldi e oggetti in oro per un valore di oltre 10 mila euro. Dopo le dovute indagini è finito in carcere per il reato di truffa aggravata a danno di persone anziane un 37enne di Napoli. L'uomo è stato arrestato ieri 16 febbraio dai poliziotti di Acerra. Si trovava a Casalnuovo di Napoli ed è stato portato nel carcere di Poggioreale.