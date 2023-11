Anziana truffata da un finto vigile del fuoco che le ruba 60mila euro

Un'altra truffa a danno di un'anziana è avvenuto nel Comasco, a Rodero lo scorso 3 novembre intorno alle 11 del mattino. Un uomo, travestito da vigile del fuoco, ha citofonato a casa di una 76 anni dicendo che c'era un problema alle tubature dell'acqua e che per precauzione avrebbe dovuto mettere al riparo contanti e gioielli in un borsone da mettere nel frigorifero fino alla fine dell'intervento. La donna, che vive da sola, si è fidata e tra soldi e gioielli in quella borsa aveva messo circa 60mila euro. Il finto vigile del fuoco aveva anche detto di conoscere il figlio, e questo aveva tranquillizzato ulteriormente la signora.

A quel punto è bastato aspettare il momento giusto e il malvivente ha afferrato il borsone ed è scappato. Come spesso accade e come confermato dai carabinieri, queste truffe vengono precedute quasi ogni volta da una telefonata dove un'operatrice, con varie scuse, cerca di ottenere più informazioni possibili. Queste informazioni (come il fatto che la signora vivesse da sola e avesse un figlio) vengono poi utilizzate dai truffatori per risultare più credibili.

Le indagini sono affidate ai carabinieri di Olgiate Comasco, dove è stata sporta denuncia.