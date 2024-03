Dramma della solitudine a Como, 60enne trovato morto in casa dopo settimane

Viveva solo da quando sua moglie era deceduta, solo qualche mese fa. Abitava in una casa di via Brambilla a Como. Sono stati i vicini a segnalare che qualcosa non andava e che non si avevano notizie dell'uomo, un 60enne, da settimane. Così ieri mattina 26 marzo la polizia locale e i vigili del fuoco sono intervenuti. Dopo aver sfondato la porta, non ricevendo risposta, la tragica scoperta: l'uomo era riverso a terra, nel salotto e privo di vita. Secondo quanto appreso il decesso sarebbe avvenuto qualche settimana fa e l’uomo sarebbe morto per cause naturali.

La solitudine a Como

Una vicenda analoga ( e non l'unica) avvenne anche a Como nel febbraio 2022 quando venne trovato il corpo senza vita di Marinella Beretta.

ll ritrovamento del cadavere avvenne a causa del vento forte che in quei giorni si abbatteva su Como. Alcuni vicini avevano chiamato i vigili del fuoco perchè a causa delle raffiche intense i rami del giardino della signora sembravano pericolanti. In realtà tutto il giardino era poco curato.

La pensionata nel 2019, prima del suo decesso, aveva venduto la casa a uno svizzero mantenendone l'usufrutto. L'uomo aveva continuato a versarle il dovuto e se il vento non avesse soffiato forte probabilmente nessuno si sarebbe accorto che Marinella era morta. I vicini pensavano che si fosse trasferita altrove.