Trova davanti a un bar un portafogli con dentro 1.100 euro in contanti e lo porta dai carabinieri

Questa storia a lieto fine è avvenuta sabato sera a Bardello, nella vicina provincia di Varese. Un giovane ha trovato davanti a un bar un portafogli con all'interno più di 1.100 euro in contanti insieme ai documenti di chi l'aveva smarrito. Quest'ultimo si era recato dai carabinieri di Gavirate (Varese) proprio per denunciare di aver perso il portafogli. La grande sorpresa è stata che dopo poco si è presentato in caserma il giovane che ha consegnato tutto: non mancava niente, nemmeno un centesimo. Il ragazzo ha raccontato di aver avuto questo grande insegnamento di onestà dal padre, recentemente scomparso. Non tutti avrebbero fatto lo stesso.