Paura sul treno per Chiasso, armato di martello deruba e minaccia i passeggeri

Momenti di grande paura per i passeggeri che si sono trovati lo scorso 28 gennaio sul treno da Milano a Chiasso. La notizia è stata resa nota solo ieri 19 febbraio dai carabinieri di Monza. Tutto è iniziato intorno alle 15.40 quando il capotreno del convoglio Trenord partito da Milano Porta Garibaldi e diretto a Chiasso (Svizzera) ha segnalato al 112 la presenza di due persone armate di martello che stavano minacciando alcuni passeggeri. Sul posto sono intervenuti i militari che hanno bloccato il 21enne, mentre il complice è riuscito a scappare.

Secondo la ricostruzione dei fatti, possibile anche grazie alle testimonianze dei viaggiatori, i due avevano intimato ai passeggeri di consegnare il denaro e in un caso avevano “preso in ostaggio” un capo di abbigliamento pretendendo un “riscatto”. Ottenuta la somma richiesta, i due malviventi erano scesi dal treno e avevano cercato di scappare. La vittima ha inseguito i due malviventi che, tuttavia, lo hanno minacciato con un coltello frangivetro. Una volta capito che erano stati allertati i carabinieri i due hanno minacciato capotreno e macchinista per far rimettere in marcia il convoglio. È stato tutto inutile: nel frattempo sono arrivati i carabinieri che hanno fermato il 21enne, mentre il complice è scappato.

Durante la perquisizione il giovane è stato trovato in possesso di tre martelli frangivetro (tutti rimossi dal treno), oltre al capo di abbigliamento rubato e al denaro estorto. A causa dell’accaduto, il convoglio ha subito il ritardo di un’ora sulla tabella di marcia ed è stato infine soppresso.