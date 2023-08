Tremezzina, malore in chiesa: morto un uomo di 84 anni

Oggi 6 agosto intorno alle 15.30 un uomo di 84 anni è deceduto per un malore nella chiesa di San Lorenzo a Tremezzo in piazza Sagrado di San Lorenzo al civico 2. Sul posto l'auto medica e l'ambulanza della Croce Rossa ma per l'anziano non c'è stato nulla da fare e i soccorritori hanno docuto dichiarare il decesso. Sono ancora pochissime le informazioni trapelate e si attendono aggiornamenti ufficiali.