Tremezzina, cade nel lago da un muretto: morto turista di 52 anni

Un'altra tragedia nel lago di Como a Tremezzina. Intorno alle 6.30 di questa mattina, come riporta anche Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) un uomo è caduto da un muretto in via Regina nel lago ed è morto. Si tratterebbe secondo le primissime informazioni di un turista americano, probabilmente alla base della caduta una accidentale perdita di equilibrio, ma saranno i carabinieri a stabilire le dinamiche dell'incidente mortale. Sul posto è arrivata la croce rossa di Menaggio, i vigili del fuoco e l'auto medica ma non c'è stato nulla da fare. Aveva 52 anni.