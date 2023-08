Tremezzina, tragedia sfiorata: 31enne in pericolo di vita a causa dell'alcol

Ricovero al Sant'Anna di San Fermo della Battaglia questa notte alle 3 dopo che un'ambulanza della Croce Rossa è stata inviata in codice rosso a Tremezzina nei pressi della statale Regina in aiuto di un 31enne che aveva bevuto troppo, tanto da mettere a rischio la sua vita. L'ambulanza è arrivata all'1.15 circa. Dopo i primi soccorsi sul posto l'uomo non era più in pericolo di vita e da codice rosso, come da chiamata, è stato ricoverato in ospedale in codice giallo.

Il codice rosso tecnicamente parlando viene assegnato ai pazienti in imminente pericolo di vita, ai pazienti in cui vi è in atto il cedimento di uno dei tre parametri vitali: 1) apparato circolatorio, 2) apparato respiratorio, 3) stato di coscienza. La piattaforma Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) aveva indicato come motivazione del ricovero intossicazione etilica.

Nel corso della serata tra sabato 12 e domenica 13 agosto ci sono stati altri quattro interventi del 118 per aiutare chi aveva bevuto troppo.