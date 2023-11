Travolto dal treno, il 38enne di Inverigo lotta per la vita in terapia intensiva

Il tragico incidente lo scorso 28 novembre a Inverigo, all'altezza del passaggio a livello di via Magni. Gabriele Vincenzi è il 38enne che è stato travolto dal treno delle 7.02 diretto a Milano. Secondo quanto si è appreso Gabriele sarebbe inciampato mentre tentava di attraversare i binari e cadendo sarebbe rimasto a terra perdendo i sensi mentre passava il treno che non lo avrebbe colpito in pieno. A quel punto sarebbe stato trascinato per diversi metri agganciato al convoglio. Oltre ai vigili del fuoco e al 118 anche l'elisoccorso è decollato da Como in codice rosso e ha trasportato i 38enne all'ospedale San Gerardo di Monza dove si trova attualmente in terapia intensiva e in prognosi riservata.