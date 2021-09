Tragedia del Mottarone, il piccolo Eitan "rapito dal nonno" e portato in Israele

Non c'è pace per l'unico superstite della funivia del Mottarone 'sottratto alla zia a Pavia'

Non c'è pace per il piccolo Eitan, il bimbo di soli 5 anni e unico superstite della targedia della funivia del Mottarone dello scorso 23 maggio, dove ha perso madre, padre e fratellino di soli due anni e i nonni. Dopo un lungo ricovero all'ospedale Regina Margherita accompagnato dalla zia, è tornato a casa con lei in ambulanza, a Pavia.

Ma l'Ansa ha battuto ieri notte questa notizia ovvero che Eitan è stato "rapito" dal nonno. Il bimbo è da mesi conteso tra la famiglia materna di Israele e la zia paterna che vive a Pavia ed ha ottenuto la sua tutela dopo la morte dei genitori. Il nonno, secondo quanto riportato, sarebbe andato a fare visita al nipote e non lo avrebbe riportato all'orario stabilito cosa che, dati anche i rapporti tesi in merito, ha subito allarmato la zia (ovvero la sorella del papà). La donna sarebbe poi stata avvisata con un messaggio del fatto che Eitan fosse stato portato in Isralele e poi le cose sono passate in mano ai legali. Era da tempo che la famiglia materna rivendicava di poter crescere il piccolo in Israele. È stato possibile, secondo la ricostruzione della tv israeliana Kan, portare il bimbo fuori dall'Italia perchè il nonno materno "continuava ad avere il passaporto israeliano del bambino, in contrasto con quanto disposto da un giudice italiano".

La zia ha denunciato alla polizia italiana il "rapimento del nipote" e ora il ministero degli Esteri sta verificando la correttezza delle informazioni e la situazione.

A pagare le spese di questa contesa sarà, ancora una volta, il piccolo Eitan

Ricordiamo che tra le vittime del Mottarone ci fu anche anche una comasca, Elisabetta Personini, nata nel 1983 che era originaria di Porlezza ma viveva da anni a Vedano Olona insieme al marito Vittorio Zorloni e al figlio Mattia, di appena 5 anni, anche loro deceduti a seguito del drammatico incidente.