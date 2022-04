Malore improvviso mentre è al lavoro: morto un uomo di 58 anni a Albese con Cassano

La tragedia questa mattina 19 aprile intorno alle 7 a Albese con Cassano, in via Antonio Stoppani in una azienda. Un uomo di 58 anni è stato colto da un malore improvviso e, secondo alcune testimonianze, sarebbe stato trovato già privo di sensi davanti al macchinario su cui stava lavorando.

Sul posto sono arrivate due ambulanze, un'automedica del 118 e il personale di Ats Insubria ma purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Ai carabinieri di Como il compito di ricostruire le dinamiche del fatto anche se le cause del decesso sembrerebbero proprio essere legate a un malore, con ogni probabilità un infarto. L'uomo era residente a Albiolo e originario di Salerno.