Tragedia in Brianza: morto un ragazzo di 18 anni in casa

Tragedia in Brianza, per la precisione a Besana Brianza a pochi chilometri da Inverigo. Secondo quanto riportato dalla redazione di MonzaToday il giovane 18enne è stato trovato in casa senza vita venerdì 1 settembre. A trovarlo nel letto della sua abitazione il padre che ha chiamato subito il 118. I soccorritori sono prontamente intervenuti ma non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri di Seregno che hanno effettuato gli accertamenti dovuti e al momento il decesso sembrerebbe riconducibile a cause naturali.

Sul corpo del giovane è stata disposta l'autopsia. Sarà l'esame autoptico a fare chiarezza sulle cause della morte.