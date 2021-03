Tir fuori strada a Lipomo: perdita di carburante nel torrente

Un tir è uscito di strada mentre percorreva via Kennedy a Lipomo. Il mezzo pesante è rimasto incastrato tra la strada e una rivetta tra le quali scorre il torrente che va alla Valbasca. Il serbatoio dell'autoarticolato ha subito una rottura che ha provocato la perdita di carburante che si è riversato nel corso d'acqua. I vigili del fuoco sono prontamente intervenuti e hanno limitato lo sversamento di idrocarburi ma per ulteriori approfondimenti è intervenuta una squadra di tecnici di Arpa Lombardia (Agenzia per la protezione dell'ambiente) che analizzerà la gravità dell'inquinamento provocato.