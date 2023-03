Entrano in Svizzera con cocaina, eroina e senza patente: due arresti

Il 13 marzo scorso sono stati arrestati un 55enne cittadino italiano e una 32enne cittadina svizzera domiciliata nel Mendrisiotto. I due si trovavano a bordo di un'auto con targhe ticinesi, in entrata in Svizzera, e sono stati fermati a Monteggio, poco dopo il valico, dai collaboratori dell'UDSC. Il fermo ha permesso di trovare circa 40 grammi di cocaina e circa 2 grammi di eroina. Le ipotesi di reato nei loro confronti sono di infrazione e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti. Il 55enne dovrà anche rispondere per aver guidato l'auto senza patente e in stato di inattitudine. L'inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Margherita Lanzillo.