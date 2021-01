Supera il confine in monopattino, la Svizzera lo espelle: arrestato con documenti falsi

Un giovane ucraino di vent'anni è statole guardie di confine di Chiasso lo avevano notato arrestato dalla polizia di frontiera di Ponte Chiasso dopo che le autorità elvetiche lo hanno espulso. Infatti, le guardi di confine di Chiasso lo avevano notato parcheggiare una bicicletta negli spazi doganali per poi oltrapassare il confine a bordo di un monopattino elettrico. A un controllo i suoi documenti sono risultati irregolari, tanto è vero che esibiva una carta d'identità bulgara con dati diversi dalle generalità ripportate su un u altro modulo compilato per l'espatrio. Come se non bastasse la biciletta con la quale era arrivato in dogana è risultata essere stata rubata a Como da un'abitazione di via Rosales. Il giovane è stato, dunque, arrestato dalla polizia di frontiera italiana alla quale è stato consegnato dalle autorità elvetiche. Le accuse, per lui, sono di possesso di documento falso idoneo all'espatrio, falsità materiale e ricettazione. E' stato anche sanzionato per il mancato rispetto delle disposizioni Covid.