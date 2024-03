Un altro sub morto nel lago di Como: il secondo in meno di una settimana

Un'altra drammatica morte nelle acque del Lario. Un sub 62enne - Fabio Mancini di Cusago (Milano) - è morto dopo essere stato colpito da un malore intorno. La tragedi, secondo quanto riportato da LeccoToday, si è consumata intorno alle ore 10 in località Moregge al Moregallo, nel territorio comunale di Mandello del Lario, sul fronte occidentale del ramo lecchese del Lago di Como. Inutili i soccorsi intervenuti sulla spiaggia con i volontari della Croce Rossa di Valmadrera e un'automedica. L'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Manzoni di Lecco dove però è spirato poco dopo. Solo il 4 marzo la medesima sorte è capitata a Elvira Mangini, ex veterinaria e istruttrice subacquea morta al Moregallo.