Striscia la Notizia sul lago di Como a Dongo per il vigile che riempie di insulti il gelataio

Striscia la Notizia torna sul Lago di Como a Dongo. Chiara Squaglia è in azione per fare due chiacchiere con il vigile che sembrerebbe proprio non rispettare il gelataio della città. Lo ha chiamato "pirxa", "poveretto" e "coglxxne". Inizialmente il vigile, raggiunto dall'inviata, ha negato tutto ma ci sono i video e sono inequivocabili. Nei filmati si sente proprio il vigile non solo insultare il gelataio ma anche minacciarlo con frasi tipo: "Adesso ti faccio il penale e chiudi l'attività".

A questo link il video integrale.

Il commerciante sembra esasperato e molto provato dalla situazione: "Ho vissuto una stagione d'inferno e sono stato dallo psichiatra per lo stress. Ho ricevuto insulti davanti alla clientela e anche davanti ai miei figli. Ho chiamato Striscia perché sono un cittadino e merito anche io il rispetto".

Il vigile "inurbano" (così titola il servizio Striscia la Notizia) ammette di aver detto quelle parolacce solo una volta messo davanti al video.

Chiara Squaglia si reca allora in Comune per mostrare tutto al sindaco che cerca di minimizzare la cosa parlando di "discorsi tra uomini" ma alla fine, incalzato dall'inviata, promette che monitorerà la situazione.

I conduttori terminano il servizio con una riflessione: i cittadini devono sempre rispettare tutte le forze dell'ordine ma la cosa dovrebbe essere reciproca.