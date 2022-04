Sostanza inquinante nel Lago di Pusiano: strage di pesci

Un miesterioso sversamento di sostanze inquinanti nel Lago di Pusiano ha causato la morte di numerosi pesci. Un danno ambientale del quale non si conoscono ancora i responsabili. Sono comunque in corso le indagini per risalire alla fonte dell'inquinamento. Il fatto si è verificato negli scorsi giorni lungo la sponda nei pressi di via Mazzini a Pusiano. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Erba con il supporto dei tecnici di Arpa e Ats. Sul luogo dello sversamento sta intervenendo anche il Parco regionale della Valle del Lambro per chiarire l'origine dello sversamento che ha causato una vera e propria strage ittica.