Strage di Erba, nuova udienza il 10 luglio per decidere sulla revisione del processo

La nuova udienza per decidere sulla revisione del processo per la strage di Erba è stata dedicata all'ascolto delle istanze della difesa. Anche questa volta, come la prima udienza dello scorso 1° marzo, i coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi hanno chiesto di non essere. fotografati o ripresi dalle telecamere.

Questa seconda udienza ha visto la partecipazione degli avvocati dei coniugi Romano, con Fabio Schembri, Luisa Bordeaux, Nico D’Ascola e Patrizia Morelli che hanno presentato le istanze di difesa. Durante l'udienza, si è messa in dubbio la testimonianza del supertestimone Mario Frigerio, con l'avvocato D'Ascola che ha evidenziato la questione dell'amnesia anterograda. Schembri ha sollevato dubbi riguardo al riconoscimento degli aggressori da parte di Frigerio, evidenziando la necessità di ulteriori verifiche. Si è anche discusso della condizione di Rosa, definita incapace di svolgere alcune attività quotidiane, e delle possibili prove aggiuntive riguardo alla sua disabilità. La prossima udienza è stata fissata per il 10 luglio, dove si potrebbe decidere se riaprire il processo ai coniugi Romano.