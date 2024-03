Strade bloccate da furgoni e auto per rapinare la ditta: folle serata a Casnate

Furgoni messi di lato per bloccare le strade e impedire alle forze dell'ordine di raggiungerli. L'obiettivo della rapina secondo le primissime informazioni, i magazzini di una ditta di depositi, spedizioni e servizi logistici.

All'interno dei suoi magazzini c'erano diversi materiali. I fatti sono avvenuti poco prima delle 21 di ieri mercoledì 20 marzo. Sul posto le gazzelle dei carabinieri di Cantù e la polizia di Stato per ricostruire la dinamica dei fatti, già utilizzata sempre a Casnate con Bernate sempre nella stessa zona. Al momento non sono disponibili altre informazioni. Non risultano esserci stati feriti. Articolo in aggiornamento.