Spray urticante: malore al liceo Segantini di Olgiate Comasco

Questa mattina, intono alle 10, due squadre dei vigili del fuoco del comando di Como e del distaccamento di Appiano Gentile si sono recate d'urgenza al liceo Terragni di via Segantini a Olgiate Comasco. L'intervento si è reso necessario in seguito alla segnalazione della scuola di un dipendente mentre accedeva ai bagni della palestra. Giunto sul posto i vigili del fuoco hanno riscontrato la presenza di un odore avrei ragionevolmente riconducibile a uno spray urticante. Inevitabile l'arrivo del 118 e dei carabinieri per gli accertamenti del caso. L'uomo, 59 anni, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna.