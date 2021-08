Fermato in dogana con 39 "spinelli" e 74 anfetamine: denunciato turista olandese

Un turista olandese è stato fermato e denunciato mentre cercava di entrare in Italia dalla Svizzera attraverso il valico di Oria Valsolda. I funzionari doganali, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza, gli hanno, infatti, sequestrato ben 74 pastiglie e 39 “spinelli” rinvenuti nel suo bagaglio personale. Le pastiglie, trasportate nello zainetto rinvenuto in auto, erano contenute in flaconi di vetro trasparente, mentre gli spinelli erano stati nascosti in altrettanti bussolotti di plastica. Il narco-test eseguito sui prodotti sequestrati ha confermato la natura degli stupefacenti: marijuana per gli spinelli, anfetamine e derivati per le pastiglie. L'olandese è stato denunciato, alla Procura della Repubblica di Como, per il reato di illecita importazione di sostanze stupefacenti.