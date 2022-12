Hashish in un bar di via Zezio a Como: arrestato un ragazzo

Un controllo effettuato dagli agenti della squadra Volanti della Questura di Como si è concluso con l'arresto di un ragazzo e la denuncia di altri due. Nel tardo pomeriggio dell'8 dicembre gli agenti sono entrati in un bar di via Zezio. Alla vista dei poliziotti tra alcuni giovani seduti a un tavolino è scattato il panico. Avendo intuito che avessero qualcosa da nascondere, gli agenti hanno provveduto a richiedere l'intervento di altre Volanti.

Sotto ai tavoli e in un cestino vicino sono stati ritrovati dei pacchetti di sigarette con all’interno hashish. la sostanza stupefacente è risultata essere di proprietà di un 21enne di Padova residente a Como. Grazie agli immediati accertamenti la polizia è riuscita a ricostruire un’attività più ampia di spaccio di droga tra la periferia sud e il centro città. Sono scattate quindi alcune perquisizioni. Una di queste è stata effettuata nell’abitazione di un comasco di 19 anni residente a Como, durante la quale gli agenti hanno rinvenuto la somma in contanti di 19.140 euro e 470 franchi svizzeri, risultati frutto della sua attività di spaccio. L’altra perquisizione è stata operata nella proprietà ad un comasco di 21 anni residente a Prestino nella cui cantina i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato sostanza stupefacente per un peso lordo complessivo di grammi 1 chilo e 641 e nell’abitazione altri grammi 67,24 di hashish e un bilancino di precisione. L’esito dell’attività di polizia ha così portato a un arresto e a due denunce per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nonché, ad una sanzione amministrativa per possesso di droga.