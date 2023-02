Spaccio di eroina: arrestato 45enne di Pognana Lario

Arrestato uno spacciatore di Pognana Lario. L'uomo ha 45 anni. E' stato trovato in possesso di 40 grammi di eroina. La polizia della squadra volanti della Questura di Como lo ha fermato mentre era a bordo di un taxi insieme al cognato, un 43enne, anch'egli di Pognana Lario, già noto alle forze dell'ordine.

Gli agenti avevano fermato per un controllo il cognato poco prima nei pressi della stazione Como Lago. L'uomo, sebbene abbia precedenti penali legati allo spaccio, al momento del controllo non aveva con sé sostanze stupefacenti ed è risultato in regola con i documenti. I poliziotti hanno deciso, però, monitorare i suoi spostamenti finché lo hanno visto salire a bordo di un taxi con un secondo uomo, cioè il cognato 45enne che poi è stato arrestato. Dopo aver fermato il taxi gli agenti hanno scoperto, infatti, che il secondo uomo aveva con sé l'eroina. La perquisizione nella sua abitazione di Pognana Lario con l'ausilio di una squadra cinofila della guardia di finanza ha permesso di trovare 11 grammi di hashsh nella stanza del figlio di 21 anni il quale ha dichiarato di possedere la sostanza stupefacente per uso personale (è stato quindi sanzionato amministrativamente). In cucina, tuttavia, sono stati trovati due bilancini di precisione sporchi di eroina. Il 45enne è stato, dunque, arrestato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.