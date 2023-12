Guanzate, torna lo spaccio nel bosco ma i carabinieri arrestano subito il pusher

In un bosco di Guanzate i carabinieri di Appiano Gentile con l'aiuto degli specialisti del Squadrone Carabinieri Cacciatori “Sicilia” hanno sventato un potenziale pericolo di spaccio. Nel bosco, infatti, da tempo non si registrava attività di spaccio. Ieri mattina, durante un'importante operazione, i militari hanno scoperto un accampamento usato per il traffico di droga nella zona. Durante l'azione, è stato arrestato un individuo straniero di 33 anni per detenzione e spaccio di droga, mentre un altro di 30 anni è stato identificato e denunciato per violazione delle leggi sull'immigrazione. Il "bivacco della droga" è stato localizzato e smantellato, e sono stati sequestrati stupefacenti, tra cui eroina, cocaina e hashish, per un totale di 19,34 grammi, insieme a 555 euro in contanti. Sono stati rinvenuti anche materiali utilizzati per confezionare le dosi.