Il pusher con l'auto a noleggio fa troppe soste e insospettisce i poliziotti: arrestato

Troppe soste, brevi e mirate in luoghi purtroppo noti per lo spaccio di droga, frequentati da spacciatori e consumatori. Per non destare sospetti il pusher si muoveva con auto prese a noleggio, ma questa "accortezza" non è bastata. Il procedere a tappe dell'auto, con brevi soste, ha insospettito gli agenti della squadra mobile di Como che ieri 29 marzo si trovavano a Erba per dei controlli. Dopo un lungo pedinamento l'uomo è stato fermato e controllato, da lì la scoperta delle dosi di droga. Una volta fermato il veicolo, dove a bordo c'era un 41enne marocchino, con permesso di soggiorno spagnolo, sono saltate fuori 11 confezioni di cocaina per un peso totale di quasi 9 grammi, un piccolo quantitativo di hashish e denaro contante pari a 2300 euro, probabile provento dello spaccio. L'uomo è stato arrestato.