Sostanze inquinanti nel lago di Como, intervento dei vigili del fuoco

Ieri sera, mercoledì 27 luglio, dalle 20.30 circa i vigili del fuoco del comando di Como sono intervenuti in Como lungo la passeggiata di Villa Olmo per la segnalazione di uno sversamento di sostanza ragionevolmente tipo idrocarburi. Dopo un primo intervento con liquido assorbente, per limitare la propagazione con l'approssimarsi del buio sono state posizionate barriere galleggianti in prossimità dell'imbarcazione Patria e sono state attivate Arpa e Provincia per quanto di competenza.