Irregolarità in una sala giochi di Appiano Gentile: il questore la chiude per 3 giorni

Gli incessanti controlli della divisione amministrativa e di sicurezza della polizia di Stato sul territorio comasco hanno portato a nuovi risultati nell'ambito delle sale giochi e sale scommesse. In una sala giochi situata nel comune di Appiano Gentile si ha avuto modo di accertare a seguito di più controlli che al suo interno non era presente alcuna persona autorizzata alla sua conduzione. Nonostante i ripetuti controlli, avviati in seguito alla collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, la situazione non è mutata e il questore è intervenuto per riportare alla normalità la situazione illecita attraverso la sospensione dell’attività per 3 giorni.