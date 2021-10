Sorico, turista tedesco si perde e finisce a picco sul fiume

Un ciclista tedesco è stato soccorso ieri pomeriggio 13 ottobre dai tecnici della Stazione di Dongo, XIX Delegazione Lariana del Cnsas. Si era perso lungo il sentiero n. 4, in località Sansone, ed era finito in una zona impervia, a picco sul fiume della valle di Sorico. Non riusciva più a procedere e allora ha chiamato i soccorsi. Una squadra di Dongo del Cnsas, tra cui un sanitario della Stazione, lo ha raggiunto e ha aiutato l’elisoccorso di Como di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza a individuare il luogo in cui si trovava. Il ciclista è stato recuperato dall’elicottero e portato per accertamenti all’ospedale Sant’Anna di Como.