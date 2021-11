Solbiate, intervento urgente per la rottura di una tubatura di metano in via Diaz

In via Diaz alle 16.50 circa di ieri 18 novembre i vigili del fuoco del distaccamento di Appiano Gentile e della sede centrale di Como sono intervenuti urgentemente per riparare una tubatura di gas metano che si era rotta. La tubatura è stata accidentalmente danneggiata da dei emzzi di cantiere. I vigili del fuoco hanno prontamente messo l'area in sicurezza per evitare incendi e evitare concebtrazioni di gas pericolose. Insieme a loro i tecnici della Rete 2i Gas. La strada è stata chiusa al traffico fino alla fine dell'operazione.

