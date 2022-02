Como, in auto a tutta velocità usando sirene e lampeggianti abusivi: neopatentato nei guai

Ha guidato a tutta velocità per le vie del quartiere di Albate utilizzando abusivamente lampeggianti e sirene di aocuni mezzi di soccorso e compiendo manovre azzardate. A fermarlo ci hanno pensato gli agenti della polizia locale di Como intervenuti intorno alle 19.15 del 20 febbraio 2022. La pattuglia ha fermato l'auto condotta da un neopatentato proprio mentre compiva un sorpasso nell'area di intersezione tra via Canturina e via Mirabello, superando a forte velocità i veicoli incolonnati al semaforo.

Il 19enne, che era insieme a un coetaneo e a un minorenne, è stato multato e sanzionato con il ritiro della patente e con il fermo del veicolo. Patentato da meno di un mese, il giovane ha dichiarato di essere un volontario di alcune organizzazioni di soccorso, ma di non possedere alcuna autorizzazione per l'utilizzo di tali dispositivi sulla sua auto privata.

Il ragazzo aveva già dei punti decurtati nei giorni precedenti. Come previsto dal Codice della Strada è stato autorizzato a condurre il veicolo per la via più breve fino al proprio domicilio. Il giovane, però, ha deciso di continuare la scorribanda. Infatti, dopo circa due ore dai fatti al comando della polizia locale è arrivata una segnalazione relativa a un sinistro stradale con il coinvolgimento di un veicolo, sempre in località Albate. Giunta sul posto, la pattuglia ha verificato che l'autista coinvolto coinvolto nell'incidente era lo stesso ragazzo cui poco prima era stata ritirata la patente: anziché recarsi presso la propria abitazione, il giovane aveva preferito ritornare nel quartiere proseguendo nella sua condotta di guida spericolata. Questa volta però l'alta velocità ha causato una perdita di controllo del veicolo che è andato a sbattere contro il muro di un’abitazione.

Nessuna lesione per gli occupanti del mezzo e il conducente è risultato negativo all'alcol test. Per lui, comunque, non sono mancate nuove sanzioni per un totale di circa mille euro, tra cui quella per l’alta velocità che ha causato il sinistro stradale e la contestazione per la guida con patente ritirata che comporta il fermo del veicolo per altri tre mesi, oltre ad un'ulteriore sanzione che verrà comminata successivamente dalla Prefettura e che potrà variare da 2.046 euro a 8.186 euro.

“Invito tutti gli automobilisti e in particolare i più giovani - ha dichiaratol'assessore alla Polizia Locale e Sicurezza Elena Negretti - a rispettare le regole della convivenza civile, oltre al codice della strada. In questo caso non solo si è verificato un abuso dell'utilizzo di segnali di emergenza, che sono riservati ai veicoli che intervengono per salvaguardare la salute delle persone o la pubblica sicurezza, ma sono stati utilizzati compiendo manovre pericolose anche per gli altri utenti della strada. Ancora una volta la Polizia Locale è riuscita a fermare e sanzionare i responsabili di comportamenti che mettono a rischio gli altri, ed è stato possibile grazie alle segnalazioni dei cittadini”.