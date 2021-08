Cade durante un'escursione in montagna: morta Sibele Spinelli di Lurago d'Erba

Sibele Spinelli, 47 anni di Lurago d'Erba, è morta dopo essere precipitata lungo un pendio ai piedi del Monte Bianco. La donna stava percorrendo il sentiero che porta al rifugio Boccalatte (a quota 2.100 metri), in Val Ferret, nella zona di Curmayeur, quando probabilmente a causa di uno scivolone è caduta rovinosamente per alcuni metri. Il fatale infortunio è avvenuto intorno alle ore 14.45 del 25 agosto 2021. A lanciare l'allarme è stata un'amica della vittima. Sul posto è intervenuto il Soccorso Alpinio Valdostano ma i tentativi di rianimare la donna sono stati inutili. I traumi riportati durante la caduta lungo il versante le sono stati fatali. La salma è stata, quindi, portata a Curmayer per l'identificazione.