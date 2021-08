Lurate Caccivio, scoperta maxi serra di marijuana in un appartamento: un arresto

I militari della comapagnia della Guardia di Finanza di Como hanno scoperto una vera e propria serra per la produzione di marijuana all'interno di un appartamento di Lurate Caccivio. Il blitz della Fiamme Gialle è scattato nella notte del 24 agosto 2021. I finanzieri hanno trovato diverse piante di marijuana, alcune alte un metro, e tutto l'occorrente per coltivarle in modo professionale, come lampade e ventole. Le piante sono state sequestrate insieme a tutto il materiale utile alla loro coltivazione e al confezionamento della sostanza stupefacente.

Si calcola che dalla vendita della marijuana prodotta sarebbe stato ricavato un guadagno di circa 10mila euro. Il blitz ha portato all'arresto del giovane ghanese che coltivava la marijuana per fini di spaccio. L'uomo è stato condannato con rito direttissimo a 1 anno di reclusione e alla multa di 2667 euro, con l'applicazione della sospensione condizionale della pena.