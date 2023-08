Villa e Ferrari sequestrate all'imprenditore comasco che non versava le ritenute ai dipendenti

Nei giorni scorsi i funzionari della guardia di finanza di Como hanno eseguito il decreto di sequestro a carico dell’amministratore unico della società comasca System Holtz che risulta non aver pagato un milione e 600mila euro di ritenute fiscali ai dipendenti negli ultimi 5 anni. Tra i beni sequestrati una villa con piscina, la Ferrari (comprata da poco) e alcuni contanti sul conto bancario.

Il protagonista di questa inchiesta, come riporta Moretti su La Provincia, è Alberto Pozzi, 72 anni, fino a poco tempo fa amministratore unico della Spa specializzata nella produzione di ferramenta per l’industria del mobile. L'azienda che ha sede a Inverigo, è nota in tutto il mondo e proprio nel 2023 ha compiuto 50 anni di attività con un fatturato di milioni di euro all'anno. Proprio per questo motivo in merito alla società (essendo comunque stabile) si è giunti a un concordato preventivo in bianco per evitarne il fallimento e poter fare un piano di rientro (da presentare entro il prossimo autunno) per sanare i debiti accumulati anche verso lo Stato essendo stati evasi molti pagamenti fiscali.