Un chilo di cocaina nell'auto: donna tedesca arrestata alla dogana di Brogeda

Ha cercato di oltrepassare la dogana di Brogeda con un chilogrammo di cocaina nascosto nell'auto. Nei guai è finita una cittadina tedesca che negli scorsi giorni è stata fermata per un controllo mentre cercava di attraversare il valico dalla Svizzera all'Italia.

Alla domanda di rito dei finanzieri della Guardia di Finanza di Ponte Chiasso, la donna ha risposto di non avere nulla da dichiarare. Il suo atteggiamento ha destato i sospetti dei finanzieri che hanno deciso di approfondire i controlli dell'auto. Dalla perquisizione del veicolo è spuntato un sacchetto contenente un chilo di cocaina. La donna è stata arrestata e l'auto e la sostanza stupefacente sono state sequestrate dai funzionari dell'Agenzia delle dogane e dai finanzieri. Attualmente sono in corso le indagini per capire la provenienza della sostanza stupefacente e dove fosse diretta.