Cade sul Sentiero del Viandante, donna infortunata recuperata col verricello

Brutta avventura intorno a mezzogiorno di oggi 20 febbraio sul Sentiero del Viandante. Una donna è caduta e non riusciva a procedere. È stato necessario l'intervento dell'elicottero, decollato da Como Villa Guardia, per recuperarla col verricello e portarla in ospedale dove è arrivata in codice giallo (media gravità).

La disavventura, intorno a mezzogiorno, ha visto protagonista un'escursionista nel territorio comunale di Abbadia Lariana, in una zona piuttosto impervia del primo tratto del Viandante che congiunge con Lecco, poco distante dalla centrale elettrica dello Zerbo.

Da Areu sono stati mobilitati i tecnici del Soccorso alpino e i vigili del fuoco: il comando provinciale di piazza Bione ha inviato una squadra Saf (Speleo alpino fluviale). Raggiunta a piedi dai tecnici, una volta stabilizzata la donna è stata imbarellata e verricellata a bordo dell'elicottero.