Violento scontro frontale sulla provinciale per Arosio: tre persone in ospedale

Grande spavento oggi 1 aprile a Giussano sulla sp9 verso Arosio per un incidente dove sono coinvolte due auto. Il sinistro è avvenuto poco prima delle 14.30, quando le due vetture si sono scontrate in un impatto frontale, violento. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 e un'automedica in codice giallo insieme ai vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza. I tre feriti sono un ragazzo e una ragazza di 22 anni e un uomo di 46, trasportati al San Gerardo di Monza in codice giallo e all'ospedale di Desio. Fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita

I pompieri, giunti con due autopompe da Seregno, si sono occupati di soccorrere i feriti e ripristinare le condizioni di sicurezza. Dei rilievi per accertare la dinamica del sinistro si sono occupati i carabinieri della compagnia di Seregno.