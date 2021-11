La scomparsa del dottor Casiraghi: "Alla ricerca oncologica e neurochirurgica eventuali donazioni"

Commossa dalle numerose attestazioni di affetto e partecipazione alla scomparsa del marito, il dottor Paolo Casiraghi, la signora Maila chiede di far sapere che la volontà della famiglia è sempre stata quella, fin dall'inizio, di devolvere eventuali offerte alla ricerca nel campo dell'oncologia e/o della neurochirurgia.

Pertando, dopo la comunicazione di ieri, Asst Lariana comunica quando segue: "Non possiamo che scusarci, pertanto, per aver fornito un conto corrente errato - sul quale nessuno potrà versare alcunché perché è stato subito bloccato in data odierna - nonchè un'informazione inesatta. Si rinnova l'invito a non inviare fiori bensì a devolvere eventuali offerte, come detto, all'ente o all'associazione che ognuno riterrà più idonea.