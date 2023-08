Annalisa è scomparsa da una settimana: si cerca anche a Como

Annalisa Mambretti è scomparsa in data 17 agosto 2023, ore 10 del mattini da Rovio, nel distretto di Lugano in Canton Ticino. La polizia cantonale ha trasmesso la sua foto e descrizione in cerca di eventuali testimoni.

Annalisa ha la carnagione bianca, età apparente anni 40, corporatura snella, altezza cm 165, viso ovale/rotondo, occhi castani chiari, labbra piccole, capelli lisci medio lunghi castani chiari. Si esprime in lingua italiana.

Sconosciuto l’abbigliamento al momento della scomparsa.

Eventuali testimoni che hanno notato la donna in zona sono pregati di telefonare alla Centrale comune d'allarme allo (+41) 0848 25 55 55.