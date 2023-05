Scomparsa una ragazza di 14 anni dalla Brianza: si cerca anche a Como e provincia

La Prefettura di Monza da venerdì 28 aprile 2023 ha attivato il piano ricerche persone scomparse per una ragazza di soli 14 anni. La giovane è stata vista l'ultima volta a Lentate sul Seveso, che è una città proprio al confine col Comasco (Cabiate, Cermenate, Mariano Comense, Carimate, Novedrate).

Si chiama Salimata è alta 160 cm, di corporatura magra, ha i capelli corti di colore nero raccolti in ciocche ed al momento dell'allontanamento indossava una tuta di colore grigio e scarpe da tennis di colore bianco.

Salimata



Non parla e non comprende la lingua Italiana, non ha con sé un telefono cellulare, né documenti di identità.

La denuncia di scomparsa è stata fatta a Lentate sul Seveso presso la stazione dei carabinieri. Qui l’assistente sociale della casa di accoglienza Villa Clerici gestita dalla cooperativa sociale “Insieme si può onlus” ha denunciato la scomparsa della minore, nata in costa d’avorio nel 2008, domiciliata a Lentate sul Seveso presso la struttura di accoglienza.

La giovane si sarebbe allontanata dopo una discussione con una connazionale maggiorenne, che la stava accompagnando durante una passeggiata nel centro cittadino.

Alla base della discussione parrebbe ci fosse il desiderio (la pretesa) di fare i buchi alle orecchie negato alla ragazza.

Qualora qualcuno avesse informazioni può contattare il 112.