Luogo di ritrovo per balordi: la questura chiude una sala scommesse di Como

Il questore di Como ha disposto la chiusura per 15 giorni della sala scommessa Snai di piazza della Tessitrice a Como. Gli agenti della divisione amministrativa e di sicurezza, con la collaborazione dell'ufficio di gabinetto e della squadra volanti della questura del reparto prevenzione crimine di Milano e della polizia locale di Como, hanno verificato che all'interno della sala scommesse venivano commessi diversi illeciti amministrativi. In particolare l’esercizio pubblico è risultato essere frequentato da persone con precedenti penali e di polizia e da ordini di allontanamento. Gli avventori avevano trovato nella sala scommesse “il luogo sicuro” dove porre in essere indisturbati le loro condotte illegali. Infatti, in più occasioni gli agenti intervenuti durante svariati controlli hanno proceduto all’arresto dei clienti della sala scommesse o alla loro denuncia per i più svariati reati. Inoltre, molti sono stati i sequestri di sostanze stupefacenti rinvenute all’interno della sala scommesse. In un’occasione la droga è stata trovata nascosta all’interno di un bidone dell’immondizia posizionato all’interno.