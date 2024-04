Sabato notte a Como e provincia: alcol, risse e due incidenti. I protagonisti tutti giovanissimi

Un sabato notte come sempre impegnativo per i soccorritori del 118 e le forze dell'ordine a Como e provincia. Gli episodi più significativi sono avvenuti dopo la mezzanotte e hanno come protagonisti tutti ragazzi giovanissimi, dai 16 ai 26 anni. A Turate prima dell'1 di notte un'ambulanza è andata a soccorrere un ragazzo di 22 anni per intossicazione etilica. È stato necessario trasportarlo all'ospedale Sant'Anna in codice giallo (media gravità). A Cantù in via Ariberto da Intimiano la Croce Rossa ha soccorso un 24enne caduto dalla moto. Nonostante il grande spavento iniziale dopo le prime cure sul posto non è stato necessario il ricovero. Presenti anche i carabinieri. All1.28 un'auto è finita contro un muretto a Villa Guardia in via Trento e il 26enne alla guida è stato portato dall'ambulanza della Croce Azzurra al Sant'Anna con lievi ferite. A Cermenate in via Maestri Comacini, non lontano da una nota discoteca, è scoppiata una rissa tra giovanissimi. Coinvolti due ragazzini di 16 anni e uno di 18. Sul posto è arrivata all'1.32 la Croce Rossa di Lomazzo in codice giallo. Non si conoscono le dinamiche dell'aggressione su cui indagano i carabinieri di Cantù intervenuti anche loro sul posto. Nessuno dei ragazzi ha riportato gravi ferite. Per finire alle 2 di notte a Villa Guardia l'ambulanza della Croce Azzurra è andata in codice giallo in via Monte Rosa in aiuto di un 25enne che aveva bevuto troppo.