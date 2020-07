Ruba dalle auto in centro: rifugiato politico arrestato in via Torriani

E' stato colto sul fatto, mentre era intento ad armeggiare vicino a un'auto parcheggiata in via Torriani: nei guai un pakistano di 31 anni che si trova a Como come rifugiato politico. L'uomo, titolare di un permesso di soggiorno per protezione internazionale, è stato fermato il 14 luglio 2020 dalla poliizia intervenuta su segnalazione di un cittadino. Nello zaino il pakistano aveva un navigatore satellitare. Rapidamente i poliziotti hanno capito che l'apparecchio era stato da poco rubato in pochi minuti hanno trovato l'auto dalla quale era stato asportato. Lo straniero è stato processato con rito direttissimo e condannato a 10 mesi con sospensione condizionale della pena.

