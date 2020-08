Rovellasca, anziano scomparso il 7 agosto, ritrovato dopo tre giorni al cimitero

Era uscito di casa, a Rovellasca il 7 agosto scorso per fare una passeggiata. Ma di questo signore di 84 anni si erano perse le tracce. Qualcosa, secondo l'istinto del nipote, che ha chiamato dopo qualche ora il 112 NUE attivando la locale Centrale Operativa del

Comando Compagnia Carabinieri di Cantù, non era andata come doveva. Sono subito scattate le ricerche supportate dalla Stazione di Turate e dalla Protezione civile. Dalle informazioni fornite dai familiari, i militari, hanno setacciato l’intera area del cimitero,

dove è stato possibile trovare prima la sua macchina parcheggiata e poi l’anziano seduto a terra.

Stanco e provato, è stato comunque trovato in buone condizioni di salute in virtù di un’ottima e consolidata tempra.

Solo un grande spavento per i familiari che hanno potuto riabbracciarlo.

