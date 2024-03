Il lungo abbraccio tra Edoardo e i suoi genitori, ritrovato il 17enne scomparso da oltre una settimana

Una fuga durata oltre una settimana, poi finalmente l'abbraccio liberatorio: Edoardo è tornato a casa e per i genitori è la sola cosa che conta.

La mamma e il papà di Edoardo, Natalia e Alessandro Galli, hanno potuto riabbracciare il 17enne questa mattina 29 marzo in Stazione Centrale a Milano, dove Edoardo è stato rintracciato dalla polizia ferroviaria grazie alla segnalazione di una coppia di viaggiatori che lo ha riconosciuto dalle foto diffuse nei giorni scorsi in seguito alla sua scomparsa.

Queste le loro parole dei genitori dopo il ricongiungimento davanti alla folla della stazione. "La cosa più bella è che è tornato. L'importante - hanno detto - è che sia qui in questo momento. Vogliamo ringraziare le forze dell'ordine e le persone che ci hanno aiutato in questa settimana terribile. Anche lui era emozionato nel rivederci. Molto, molto. Tutti lo stavano aspettando".

Il ritrovamento venerdì mattina

Il 17enne era scomparso lo scorso 21 marzo: aveva fatto perdere le proprie tracce e tenuto in ansia genitori e amici per giorni, è stato rintracciato dagli agenti di polizia ferroviaria mentre stava facendo il biglietto per tornare in treno, così come si era allontato. Lo hanno cercato ovunque, anche sul monte Legnone ma poi è arrivata la segnalazione.