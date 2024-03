Ritrovata Sara, la giovane di Fino che era scomparsa da oltre un mese

"Buonasera, scusate l’orario, Sara è stata ritrovata, ringrazio tutti ma veramente tutti dell’aiuto dato in questi difficili giorni". Sono le parole che Claudia Pernetti, la madre di Sara Russo, di cui non si avevano notizie dallo scorso 6 febbraio, ha scritto su Facebook ieri sera intorno alla mezzanotte. La mamma per cercare di trovarla si era rivolta anche alla trasmissione Chi l’ha visto? dove era andato in onda il suo appello, lo stesso che girava sui social network. Sara si era allontanata da una comunità. Viveva lì dallo scorso settembre. Abita in provincia di Como a Fino Mornasco.