Ritrovata a Milano Chiara, la 15enne scomparsa: era in stazione Centrale

Si sa solo che è stata ritrovata dalla polizia alla stazione Centrale di Milano oggi 16 agosto 2022 e che sta bene. Chiara D'Itria aveva fatto perdere le sue tracce da oltre una settimana, gettando i genitori nella disperazione. Non era la prima volta che la ragazza si allontanava da casa, ma non è mai capitato prima che facesse perdere le sue tracce per così a lungo.

La scomparsa di Chiara

L'ultima telefonata, poi il vuoto. Sembrava essere sparita nel nulla Chiara D'Itria, la 15enne lombarda scomparsa lo scorso 7 agosto.

I genitori, che vivono a Meda (Monza e Brianza ma al confine col Comasco), non l'avevano più sentita dal 7 agosto. Occhi e capelli castani, Chiara indossava una tuta Adidas nera e una canotta nera. La 15enne, alta 1 metro e 55, ha tre piercing che la rendono particolarmente riconoscibile: uno al naso, uno tra il labbro e il naso e uno all'ombelico. I familiari avevano già presentato denuncia alle forze dell'ordine ma soprattutto grazie a Chi L'Ha Visto? e alla condivisione dell'appello su vari giornali Lombardi e nazionali, la vicenda della 15enne è finita sotto i riflettori.

L'ultima traccia dell'adolescente risale a quella domenica sera, a Busto Arsizio, dove da un paio di mesi era ospite di una comunità. Da lì il silenzio. Dal momento della scomparsa, stando all'appello lanciato dai familiari alla trasmissione "Chi l'ha visto?", la giovane non aveva con sé cellulare e documenti. Ora il lieto fine.