Rissa fuori dallo stadio tra tifosi del Cagliari e alcuni stranieri

Momenti di non poca agitazione quelli vissuti fuori dallo stadio Sinigaglia in occasione della partita tra Como e Cagliari Alcuni tifosi della squadra ospite si è scontrata con alcuni stranieri di colore che si trovavano nella zona della locomotiva. I due gruppi si sono fronteggiati e sono arrivati alle mani. La rissa è scoppiata intorno alle ore 19.30. I motivi della rissa non sono chiari. Ad ogni modo uno degli stranieri - un uomo di 31 anni - è stato ferito ed è stato medicato sul posto dal personale di un'ambulanza della Croce Azzurra.