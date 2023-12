Rider rapinato e picchiato in centro a Como, ma il malvivente è stato preso

Il 7 dicembre alle 22:00, una pattuglia è stata chiamata in piazza del Popolo a seguito di una rapina subita da un rider. La vittima, che si era messa all'inseguimento del malvivente, aveva appena subito il furto della sua bici elettrica utilizzata per le consegne. La vittima è stata rintracciata in piazza Duomo, dove il suo aggressore era stato fermato da un'altra volante e dal personale dell'Esercito impegnato nell'operazione "Strade Sicure".

Dopo aver sentito il derubato, la polizia ha ricostruito i fatti. Mentre il rider era in un locale di viale Lecco per ritirare cibo da consegnare, aveva visto uno sconosciuto salire sulla sua bici elettrica e allontanarsi. Ha iniziato a rincorrerlo, chiamando nel frattempo il numero di emergenza 112. Ha raggiunto il malvivente in piazza del Popolo, dove è scoppiata una violenta colluttazione, durante la quale il rider è stato colpito violentemente in volto.

Dopo lo scontro iniziale, il malvivente ha lasciato la bici e ha continuato a fuggire, ma è stato ancora inseguito dal proprietario della bici. La corsa è terminata in piazza Duomo, dove il malvivente è stato finalmente bloccato. Il colpevole, un italiano senza fissa dimora di 35 anni, è stato portato in questura e arrestato per tentata rapina. Il magistrato ha deciso di trattenere il fermato nelle camere di sicurezza della questura in attesa del processo per direttissima, fissato per sabato 9 dicembre 2023.